I 10 migliori film di supereroi degli ultimi vent’anni: da Spider-Man 2 a Logan. I film di supereroi, legati direttamente al mondo dei fumetti, fanno parte della storia del cinema da sempre, dai primi lavori degli anni Quaranta a oggi. Come ogni altro genere cinematografico, anche quello dei supereroi ha avuto alti e bassi, periodi storici più prolifici di altri.

Con il ritorno della fantascienza sui grandi schermi, i film di supereroi, a partire dagli anni Settanta, hanno cominciato a ricevere il meritato successo e a scatenare l’interesse del pubblico appassionato e non solo: Superman (1978), Superman II (1980), Batman (1989) e Batman – Il ritorno (1992) rappresentano solo alcuni dei film più iconici e di successo di questo genere. A partire dagli anni Duemila, e ancora oggi, il genere vive quello che probabilmente è il suo periodo più favorevole e di successo, tanto in termini di qualità quanto suprattutto in quelli di quantità.

Black Adam

Il 20 ottobre è uscito nelle sale italiane il film Black Adam con protagonista il personaggio DC interpretato da Dwayne Johnson. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra (Unknown – Senza identità, L’uomo sul treno – The Commuter, Jungle Cruise), è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC di Otto Binder e C.C. Beck sull’antieroe Black Adam. In occasione di questa uscita, vediamo quali sono i migliori film di supereroi degli ultimi vent’anni, in una lista che non segue l’ordine di gradimento ma quello cronologico.

I 10 migliori film di supereroi degli ultimi vent’anni

X-Men 2 (2003) di Bryan Singer, con Patrick Stewart, Hugh Jackman e Ian McKellen. Il film è l’adattamento della graphic novel Dio ama, l’uomo uccide, pubblicata dalla Marvel nel 1982. Ricollegandosi al primo capitolo, uscito nel 2000, X-Men 2 appare più ambizioso e accurato, tanto nella spettacolarizzazione tecnica quanto nell’ampliamento narrativo dell’universo al quale si ispira.

DISPONIBILE SU: Amazon Prime Video, Google Play, Apple TV, Disney +.

Spider-Man 2 (2004) di Sam Raimi, con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco e Alfred Molina. Spider-Man 2 è forse il miglior cinecomic degli ultimi vent’anni. Raimi, al quale probabilmente è stata data carta bianca, sfrutta tutta la propria fantasia registica e i topoi del proprio cinema per creare un mondo assolutamente originale, vario nei generi e spettacolare, con citazioni continue e una componente tecnica più a fuoco rispetto al precedente capitolo. Indimenticabile.

DISPONIBILE SU: Netflix, Amazon Prime Video, Google Play, Sky, Apple TV.

Batman Begins (2005) di Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman e Cillian Murphy. Nolan riporta sullo schermo Batman ridimensionandone l’universo, più cervellotico e action rispetto ai precedenti film. Traendo ispirazione dal mondo dark di Tim Burton e allontanandosi da quello super colorato di Joel Schumacher, Nolan inizia la propria trilogia nel segno di Bruce Wayne, lasciando in secondo piano la figura del villain che sarà invece decisiva nel capitolo successivo. Uno dei migliori film di Batman.

DISPONIBILE SU: Sky, Amazon Prime Video, TIM Vision, Google Play, Apple TV.

Hellboy: The Golden Army (2008) di Guillermo del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, John Hurt e Doug Jones. Dopo un primo capitolo molto buono, del Toro torna sul personaggio creato da Mike Mignola proponendo un film che riesce non solo a superare il precedente ma anche a imporsi come uno dei migliori cinecomic di sempre. Il talento del regista messicano trova qui la sua massima espressione visiva e contenutistica, in un tripudio di azione, adrenalina, musica e creatività. Il resto lo fa il personaggio di Hellboy. Imprescindibile.

DISPONIBILE SU: Netflix, Sky, Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play.

Iron Man (2008) di Jon Favreau, con Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges e Gwyneth Paltrow. Il primo film del Marvel Cinematic Universe non è solo uno dei cinecomic più di successo per critica e pubblico e la pellicola che ha rilanciato la carriera di Robert Downey Jr., ma è per certi versi fondamentale, considerando il modo in cui ha ispirato i successivi film di supereroi.

DISPONIBILE SU: Apple TV, Google Play, Amazon Prime Video, TIM Vision, Disney +.

Il cavaliere oscuro (2008) di Christopher Nolan, con Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Caine e Gary Oldman. Il secondo film della trilogia di Nolan, tra i più apprezzati Batman di sempre, porta il concetto di realismo verso lidi inesplorati fino a quel momento in un cinecomic. La componente action così come il confronto psicologico tra Batman e Joker, sono senza dubbio gli elementi più incisivi e caratteristici del film. Quella di Heath Ledger nei panni del villain per eccellenza è un’interpretazione semplicemente sensazionale.

DISPONIBILE SU: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play, Sky, TIM Vision.

I Guardiani della Galassia (2014) e I Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017) di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Michael Rooker. Dissacranti, divertenti e volutamente scanzonati, I Guardiani della Galassia, capitolo 1 e 2, rappresentano un viaggio nella mente del proprio regista, quel James Gunn che ha saputo elaborare con passione un universo tanto iconico e citazionista, quanto ironico e fortemente legato al cinema d’avventura. Nei due film c’è davvero tanto, e quel tanto non stanca mai, così come una colonna sonora da manuale.

DISPONIBILE SU: Amazon Prime Video, Google Play, TIM Vision, Apple Tv, Disney +.

Deadpool (2016) di Tim Miller, con Ryan Reynolds, Ed Skrein e Morena Baccarin. Pur appartenendo al mondo degli X-Men, il personaggio di Deadpool in realtà sembra uscire da tutt’altra dimensione. Irriverente, autoironico e completamente fuori di testa, il film di Miller ha la capacità di catturare il pubblico per alcune caratteristiche che lo rendono unico nel contesto dei cinecomic, come la rottura della quarta parete e l’inconfondibile carisma del personaggio interpretato da Ryan Reynolds.

DISPONIBILE SU: Google Play, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV.

Logan – The Wolverine (2017) di James Mangold, con Hugh Jackman, Patrick Stewart e Dafne Keen. Considerato da molti come il miglior film dell’universo X-Men, il terzo e ultimo capitolo della serie spin-off dedicata a Wolverine chiude il cerchio nel migliore dei modi. Brutale, tragico e un po’ western, il film di Mangold si discosta (per fortuna) dai precedenti episodi proponendo l’umanizzazione del proprio protagonista e il suo lato più vulnerabile. Emozionante.

DISPONIBILE SU: Google Play, Amazon Prime Video, Apple TV, TIM Vision, Disney +.

The Suicide Squad – Missione suicida (2020) di James Gunn, con Idris Elba, John Cena, Margot Robbie e Joel Kinnaman. Dopo il precedente Suicide Squad, lontanissimo dall’essere un film riuscito, il regista James Gunn prende sotto la propria ala il gruppo di antieroi firmato DC e lo modella secondo il suo modo di fare cinema. Il risultato è un film che testimonia ancora una volta, all’ennesima potenza, il talento visionario del regista: sfrontatezza, ironia, violenza e quel gusto per il “prendiamoci poco sul serio”, sono gli ingredienti che danno forma a un film decisamente fuori dalla norma.

DISPONIBILE SU: Sky, Amazon Prime Video, Apple TV, TIM Vision, Google Play.