I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Glass Onion a Jack Ryan. I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Dal 23 dicembre è disponibile su Netflix Glass Onion, sequel del film Cena con delitto – Knives Out. Su Prime Video la terza stagione di Jack Ryan sta riscuotendo un notevole successo, così come la prima stagione della serie italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio. Per la gioia di tutti i fan, su Netflix è sbarcata anche l’intera saga di Harry Potter.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Glass Onion – Knives Out (Film 2022, Giallo) di Rian Johnson, con Daniel Craig, Edward Norton e Kate Hudson.

Natale a tutti i costi (Film 2022, Commedia) di Giovanni Bognetti, con Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Matilda The Musical di Roald Dahl (Film 2022, Musical) di Matthew Warchus, con Emma Thompson.

Pinocchio (Film 2022, Animazione) di Guillermo del Toro e Mark Gustafson, con Ewan McGregor e Tilda Swinton.

Emily in Paris (Serie tv 2022, Commedia) con Lily Collins.

Mercoledì (Serie tv 2022, Commedia/Horror) di Tim Burton, con Jenna Ortega, Christina Ricci e Catherine Zeta Jones.

Alice in Borderland (Serie tv 2022, Fantascienza/Thriller) con Aya Asahina.

The Recruit (Serie tv 2022, Thriller) con Noah Centineo e Laura Haddock.

Prime Video, film e serie tv del momento