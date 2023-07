I film e le serie tv del momento su Netflix e Prime Video: da Pesci piccoli a Tyler Rake 2

I cataloghi di Prime Video e Netlix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Su Netflix rimane in top 10 il film d’azione Tyler Rake 2 con Chris Hemsworth. Sulla piattaforma prosegue il successo della serie tv di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo. Su Prime Video la serie dei The Jackal Pesci piccoli si sta rivelando un grande successo, così come il film drammatico È colpa mia?.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Dalla mia finestra – Al di là del mare (Film 2023, Romantico) di Marçal Forès.

(Film 2023, Romantico) di Marçal Forès. Voglio crederci (Film 2023, Commedia/Romantico).

(Film 2023, Commedia/Romantico). Tyler Rake 2 (Film 2023, Azione/Thriller) di Sam Hargrave, con Chris Hemsworth.

(Film 2023, Azione/Thriller) di Sam Hargrave, con Chris Hemsworth. La cena perfetta (Film 2022, Commedia) di Davide Minnella, con Salvatore Esposito e Greta Scarano.

(Film 2022, Commedia) di Davide Minnella, con Salvatore Esposito e Greta Scarano. Questo mondo non mi renderà cattivo (Serie tv 2023, Animazione/Commedia) di Zerocalcare.

(Serie tv 2023, Animazione/Commedia) di Zerocalcare. Black Mirror (Sesta stagione 2023, Drammatico/Fantascienza) di Charlie Brooker.

(Sesta stagione 2023, Drammatico/Fantascienza) di Charlie Brooker. Manifest (Quarta stagione 2023, Fantascienza/Drammatico) con Melissa Roxburgh e Josh Dallas.

(Quarta stagione 2023, Fantascienza/Drammatico) con Melissa Roxburgh e Josh Dallas. Il cane che dorme (Serie tv 2023, Drammatico/Thriller).

Prime Video, film e serie tv del momento