I migliori film e serie tv fantasy degli ultimi vent’anni: da Il signore degli Anelli a The Witcher. Se si pensa al cinema come evasione, un luogo in cui perdersi fantasticando, il fantasy è il genere sicuramente più iconico, legato alla letteratura che spesso lo ispira. Tanto particolare quanto vario, il fantasy riesce a trasportare il pubblico ben oltre lo schermo, facendolo immergere nei mondi che racconta con una tale potenza scenica e narrativa che pochi generi possiedono. Che vengano raccontate le gesta di un eroe, terre lontane popolate da creature mostruose o più semplicemente una storia d’amore, il fantasy non conosce limiti, e forse questa è la caratteristica più significativa che abbiamo imparato ad amare in questo genere di film.

La storia di questo genere è longeva come il cinema stesso: da Il mago di Oz (1939) a La bella e la bestia (1946) fino agli anni Ottanta, il periodo sicuramente più prolifico per il fantasy con film come La storia infinita (1984), Highlander (1986) e il cult Labyrinth (1986).

L’accademia del bene e del male

Il 19 ottobre esce su Netflix L’accademia del bene e del male, attesissimo film fantasy diretto da Paul Feig, basato sull’omonimo romanzo di Soman Chainani. In occasione di questa uscita, vediamo quali sono i migliori film e le migliori serie tv fantasy degli ultimi vent’anni, in una lista che non segue l’ordine di gradimento ma quello cronologico.

I migliori film e serie tv fantasy degli ultimi vent’anni

La trilogia de Il Signore degli Anelli (2001-2003) di Peter Jackson, con Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen e Orlando Bloom. È impossibile non iniziare questa lista con uno dei capisaldi del fantasy, tre capolavori che scavalcano i confini del genere ridefinendone i canoni: La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re compongono la trilogia cinematografica che nasce dalla mente di J. R. R. Tolkien e che Jackson è riuscito a trasporre in immagini con maestria e passione.

La città incantata (2001) di Hayao Miyazaki. Quella del maestro Miyazaki è una delle menti più innovative e creative del mondo del cinema d’animazione. La città incantata, oltre a essere un capolavoro dell’animazione, riesce a mescolare diversi generi tra cui anche il fantasy, dando vita a un mondo assolutamente unico nel quale si sviluppa una storia altrettanto eccezionale. Miyazaki e lo Studio Ghibli firmano probabilmente il loro film più importante, vincitore del premio Oscar per il miglior film d’animazione nel 2003.

La saga di Harry Potter (2001-2011) di Chris Columbus, Alfonso Cuarón e David Yates, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Iniziata nel 2001, nata dalla penna di J. K. Rowling, quella di Harry Potter è una delle saghe più famose della storia, un fenomeno mondiale che ha saputo appassionare milioni di lettori prima e spettatori poi. Con alti e bassi e con capitoli più avvincenti di altri, questa saga incarna molte delle sfaccettature proprie del fantasy, espandendo il proprio immaginario anche attraverso altri generi.

Big Fish – Le storie di una vita incredibile (2003) di Tim Burton, con Ewan McGregor e Albert Finney. Tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Wallace e alimentato dalla creatività unica e inconfondibile del suo regista, Big Fish affronta il tema del lutto con grande delicatezza, ricorrendo a diversi elementi tipici del genere fantasy. Con questo film Tim Burton ha portato la sua visione del mondo a una maturità più profonda, senza mai snaturare ma anzi impreziosendo il proprio cinema.

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio (2005) di Andrew Adamson, con William Moseley e Anna Popplewell. Tratto dall’omonimo romanzo appartenente al ciclo Le cronache di Narnia di C. S. Lewis, il primo film della trilogia, il più avvincente e riuscito, ha segnato una generazione di giovani spettatori. L’atmosfera tipicamente fantasy, l’ambientazione, i personaggi e le creature che la animano rendono il mondo de Le cronache di Narnia pressoché unico, con un fascino soprattutto visivo che riesce a distinguersi.

Il labirinto del fauno (2006) di Guillermo del Toro, con Ivana Baquero e Sergi López. Viaggiando tra i mondi della fiaba, della storia e del fantasy, del Toro firma uno dei suoi film più iconici, creando un mondo oscuro che è tanto dolce quanto amaro e dove a farla da padrone è il potere talvolta mistico della fantasia. Così come per l’immaginazione, anche il film di del Toro non conosce limiti. Una favola per adulti e bambini.

Il trono di spade (2011-2019) di David Benioff, D. B. Weiss, con Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage e Maisie Williams. Quella de Il trono di spade è una serie televisiva tra le più apprezzate di sempre, nata dai libri di George R. R. Martin. Nonostante un finale ampiamente discusso, la serie si presenta come un punto di riferimento del genere fantasy, grazie anche a un cast azzeccato e al fascino innegabile che riesce a suscitare, anche per chi non mastica il genere.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato (2012) di Peter Jackson, con Martin Freeman, Ian McKellen e Richard Armitage. Quello di Peter Jackson è un dolce ritorno nella Terra di Mezzo. Il film, pur non raggiungendo il livello de Il Signore degli Anelli, conduce lo spettatore all’interno di un mondo fantasy sempre affascinante. Nonostante l’abbandono dell’epica caratteristica della prima trilogia, Lo Hobbit raggiunge il cuore dello spettatore per il suo protagonista e per le avventure che si ritrova ad affrontare, nel mondo che J. R. R. Tolkien ha creato e che Jackson ha rappresentato con sincera ammirazione.

La forma dell’acqua – The Shape of Water (2017) di Guillermo del Toro, con Sally Hawkins, Michael Shannon e Richard Jenkins. Ispirandosi alla pellicola Il mostro della laguna nera, del Toro torna sui ricordi filmici della sua infanzia e realizza un’opera che riesce a esaltarsi nella tecnica estetica e nella narrazione, attingendo a diversi generi tra cui soprattutto il fantasy. Il film ha vinto quattro premi Oscar: miglior film, miglior regia, migliore scenografia e migliore colonna sonora.

The Witcher (2019-in produzione) di Lauren Schmidt Hissrich, con Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan. L’universo di The Witcher nasce dalla penna di Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria di Geralt di Rivia. Il personaggio creato da Sapkowski è anche il protagonista di una serie di videogiochi come The Witcher 3, uno dei videogame di maggior successo della scorsa generazione. La serie ha ottenuto fin da subito un enorme successo, tanto che Netflix ha distribuito sulla propria piattaforma anche il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin, in uscita a fine anno.

