Bombardamenti a Kiev, per la prima volta da giugno. Sono almeno dieci le esplosioni che questa mattina hanno colpito il centro della capitale ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Quella che ha tutta l’aria di essere una rappresaglia di Putin dopo l’esplosione che sabato 8 ottobre ha fatto saltare il ponte che collega la Russia alla Crimea, è cominciata intorno alle 8:15 ora locale (le 7:15 in Italia).

Le sirene di allarme antiaereo sono risuonate alcune decine di minuti prima delle detonazioni. Video postati sui social mostrano grandi colonne di fumo nero in diverse zone della città in un momento in cui le strade erano trafficate con molte persone che stavano andando al lavoro.

Le strade centrali di Kiev sono ora chiuse al traffico, i treni su tutte le linee della metropolitana sono stati sospesi. Anche un parco giochi per bambini è stato colpito, i video pubblicati sul web mostrano un cratere vicino alle altalene. I missili hanno colpito i distretti di Shevchenkiv e Solomyan. Secondo i media ucraini uno dei missili è finito vicino all’ufficio del presidente Zelensky.

L’ultimo attacco russo contro la capitale ucraina risale al 26 giugno scorso.

Rappresaglia su Kiev, il bombardamento continua

I bombardamenti continuano. Il governatore della regione di Kiev Oleksiy Kuleba ha aggiornato la situazione dopo le 4 esplosioni nel centro di Kiev con un messaggio sui social: “L’attacco aereo continua, chiedo a tutti di mantenere la calma e di restare nei rifugi. La difesa aerea opera nella regione. L’allerta aerea è ancora in corso. Teniamo duro”.

“Le macchine stanno bruciando e le finestre delle case sono state frantumate. Ci sono morti”, ha scritto in un tweet il deputato ucraino Oleksiy Goncharenko, aggiungendo che un missile è caduto “proprio nel centro della città”. Secondo il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Anton Gerashchenko, un razzo russo è esploso a Kiev vicino al monumento a Grushevsky. Su Telegram ha postato le foto dell’attacco.

Tutte le stazioni sotterranee della metropolitana di Kiev sono state adibite a rifugi e la circolazione dei treni sulla linea rossa è stata sospesa: lo ha riferito la compagnia della metropolitana di Kiev.

Ucraina, bombardamenti anche su altre città

Esplosioni sono state registrate anche in altre città dell’Ucraina: a Zhytomyr (ovest), Khmelnitsky (ovest), Dnipro (Est), Ternopil (ovest), a Leopoli (ovest) e Kharkiv oltre che nella Capitale come riporta il Guardian. Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovyi, ha scritto sui social che sono state sentite diverse esplosioni invitando i cittadini a scendere nei rifugi. Vitaliy Kim, governatore di Mykolaiv (Sud), ha dichiarato che la sua regione sta vivendo una seconda ondata di lanci di razzi.

A Zaporizhzhia, nella notte tra domenica e lunedì alcuni missili hanno raggiunto il centro cittadino distruggendo alcuni edifici civili. Nella giornata di domenica altri attacchi avevano causato grandi danni alla città e la morte di almeno 14 persone, con decine di feriti gravi, compresi 11 bambini secondo il governo ucraino.

Bombardamenti su Kiev, la vendetta di Putin per il ponte di Kerch

La rappresaglia su Kiev arriva dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di terrorismo facendo riferimento al camion esploso sul ponte di Kerch, in Crimea.

La risposta della Russia all'”atto terroristico” compiuto dallo “Stato fallito dell’Ucraina” colpendo il ponte di Crimea è “la distruzione diretta dei terroristi” ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev secondo quanto riporta il canale Telegram della giornalista russa Nadana Fridrikhson.

“Il mandante e l’autore del crimine”, ha affermato Medvedev, “è lo Stato fallito dell’Ucraina. Si tratta di un atto terroristico e di sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev. Non ci sono dubbi, e non ce ne sono mai stati. Tutti i rapporti e le conclusioni portano a questo. La risposta della Russia a questo crimine non può che essere la distruzione diretta dei terroristi. Così come è accettato nel mondo. Questo è ciò che i cittadini russi si aspettano”.