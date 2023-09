Abbattuto l’iconico albero di Robin Hood, arrestato un 16enne

foto da X (ex Twitter)

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato abbattuto il “Sycamore Gap Tree”, il famosissimo albero lungo il Vallo di Adriano, in Northumberland, protagonista anche del film “Robin Hood – Principe dei ladri” del 1991 con Kevin Costner. Un acero plurisecolare, adorato da residenti, turisti e chiunque passasse da quelle parti. E che, per qualche assurdo e sconosciuto motivo, un vandalo nella notte ha segato completamente, per farlo precipitare dall’altra parte della muraglia, costruita dai Romani nella loro Britannia del primo secolo d.C.

Un 16enne accusato di aver abbattuto l’albero di Robin Hood

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine che ha portato all’arresto del 16enne. Il ragazzo è stato accusato di aver causato danni criminali. “Questo è un punto di riferimento di fama mondiale e gli eventi di oggi hanno causato shock, tristezza e rabbia significativi in tutta la comunità locale e oltre. Un’indagine è stata immediatamente avviata in seguito a questo vandalismo, e questo pomeriggio abbiamo arrestato un sospetto in relazione alle nostre indagini”, ha dichiarato il sovrintendente Kevin Waring, della polizia di Northumbria parlando di un possibile atto di vandalismo.

“Dato che la nostra indagine è in una fase molto iniziale, manteniamo una mente aperta. Faccio appello al pubblico per avere informazioni che ci aiutino: se avete visto o sentito qualcosa di sospetto che potrebbe interessarci, fatecelo sapere”.