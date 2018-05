ROMA – Il governo britannico ha sferrato un’offensiva contro gli oligarchi russi e ora il miliardario russo Roman Abramovich dovrà dimostrare che il suo patrimonio è in regola. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il proprietario del Chelsea sarà bandito dalla Gran Bretagna fino a quando non dimostrerà che il suo denaro è pulito ma altri ultra ricchi oligarchi sono coinvolti nel giro di vite sul denaro straniero che non è “nell’interesse del bene pubblico”.

La decisione è arrivata dopo mesi di tensioni tra il Regno Unito e la Russia in seguito all’avvelenamento a Salisbury dell’ex spia russa Skripal e della figlia. Il governo ha accusato la Russia dell’attacco e Theresa May ha descritto l’episodio come “deprecabile”, sono stati espulsi alcuni diplomatici russi.

Ora la dura presa della Gran Bretagna sul denaro straniero ha scatenato un violento contraccolpo dal Cremlino. Il portavoce di Vladimir Putin ha condannato l’atteggiamento del Regno Unito rispetto agli uomini d’affari russi, e definito “ingiusto e ostile”, scrive il Daily Mail.

Il giro di vite comporta che Abramovich, lontano dalla Gran Bretagna e ha mancato la vittoria della FA Cup del suo club, è trattato come un “nuovo richiedente” di visto.

In base alle nuove regole per eliminare il “denaro sporco”, l’oligarca vicino a Putin, dovrà dimostrare che il suo patrimonio è in regola.

Abramovich possiede una fortuna di 9,3 miliardi di sterline. Dovrà dare prova che almeno 2 milioni investiti nel Regno Unito provengono da fonti legali.

Il miliardario ha ottenuto visti per il Regno Unito per molti anni; nel 2015 le regole sono state rafforzate e dopo aver ottenuto il visto per investitori più recente di 40 mesi, poi scaduto, al momento non è stato rinnovato.

Una fonte vicina all’oligarca ha commentato: “Non vi è alcuna indicazione che il visto non sarà rilasciato e non c’è stato alcun rifiuto o feedback negativo. Ci vuole più tempo del solito anche se il motivo non è chiaro”.