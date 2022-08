Caldo consiglio a chi viaggia questa estate in aereo, anzi più che consiglio, quasi una prescrizione: imbarcatevi solo col bagaglio a mano. Viaggiatore avvisato…Avvisato ma almeno per ora per nulla salvato. Sono infatti la bellezza di tre milioni (milioni!) i bagagli dispersi dopo essere stati spediti in stiva. Tre milioni di valigie, bauli, trolley che hanno viaggiato separandosi, non riuscendo a seguire i proprietari che, loro malgrado incauti, li avevano affidati. Affidati a chi?

Le compagnie responsabili ma non è loro la mano sulla valigia

Se ti perdono un bagaglio le compagnie aeree sono responsabili e, più o meno facilmente e celermente (talvolta proprio no) ti rimborsano in cifra fissa della perdita. Ma non sono le compagnie aeree a mettere materialmente la mano sui bagagli spediti in stiva. Sono società di cosiddetto handling e servizi a terra, società diverse dalle compagnie aeree. E queste quasi ovunque in Europa hanno ora poco personale. Troppi licenziamenti nel pieno del Covid per sostanziale blocco attività e ora poca capacità di attrarre forza lavoro. Insomma letteralmente non ce la fanno a smaltire i bagagli di un traffico aereo tornato su livelli di massa.

Quindi valigia in stiva: arrivederci chissà quando e dove

Quindi imbarcare un bagaglio, una valigia nella stiva di un aereo è quest’estate un arrivederci da parte del viaggiatore. Arriderci non tra poche ore, ma arrivederci chissà quando e chissà dove. Se si viaggia su una tratta che prevede uno scalo c’è allora la quasi certezza che il bagaglio non verrà reimbarcato al seguito del viaggiatore. Ma anche con destinazione unica lo sbarco e riconsegna del bagaglio spedito sono più che incerti. In quasi tutti gli aeroporti europei sono stati allestiti spazi monumental-cimiteriali dove si ammassano e riposano valigie spedite e sperdute. Dunque quest’estate come non mai viaggiate leggeri: in aereo solo bagaglio a mano!