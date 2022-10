Vueling, la compagnia annuncia disagi da domani a gennaio per la protesta dei sindacati (Ansa)

Aerei, sciopero Vueling a singhiozzo da domani a gennaio. Possibili disagi in vista a partire da domani per clienti della compagnia aerea Vueling: è infatti previsto l’inizio di uno sciopero riguardante una parte del personale operativo in Spagna, indetto dal sindacato Stavla.

La protesta si terrà in alcuni giorni della settimana da ora fino a gennaio compreso: nello specifico, le giornate di sciopero scelte sono il lunedì, il venerdì e e la domenica, oltre ai festivi. Il governo spagnolo ha stabilito servizi minimi.

Stando al quotidiano La Vanguardia, Vueling ha comunque cancellato preventivamente 54 voli in programma domani. Il motivo principale della protesta, ha spiegato Stavla, è la richiesta di aumenti di salario che siano considerabili consoni rispetto al caro-vita attuale.