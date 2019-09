BERLINO – Paura e feriti su un volo della compagnia low-cost tedesca Eurowings decollato da Lamezia Terme e diretto a Berlino-Tegel nel pomeriggio di lunedì 9 settembre. L’Airbus 319 è stato coinvolto in alcune turbolenze poco prima dell’atterraggio. Otto persone sono rimaste ferite: uno di loro, una donna, in modo grave, ma non rischia la vita.

“Secondi di terrore sul finire della vacanza”, sottolinea l’agenzia tedesca Dpa riferendo che il volo “EW 8855” decollato dallo scalo calabrese è potuto atterrare in sicurezza “verso le 17” ma sei degli otto passeggeri feriti sono stati portati in ospedale.

A rimanere feriti sono stati alcuni cinque passeggeri “che non avevano le cinture di sicurezza allacciate” e che “sono stati sballottati”. Oltre a loro feriti anche tre membri dell’equipaggio. I vigili del fuoco di Berlino, coadiuvati da quelli dell’aeroporto, sono intervenuti con 28 uomini, sei mezzi, due ambulanze.

Non è nota la nazionalità dei feriit. “Dopo l’atterraggio hanno ricevuto assistenza medica cinque passeggeri e tre membri dell’equipaggio”, ha scritto all’ANSA un portavoce della compagnia aerea tedesca Eurowings. “Circa la nazionalità dei feriti non abbiamo ancora alcuna informazione”, ha affermato inoltre la compagnia poco dopo le 19:30 replicando a una richiesta di informazioni. “Se si tratti di tedeschi o italiani non ho alcuna informazione”, ha detto dal canto suo all’ANSA anche il portavoce dei Vigili del fuoco berlinesi, Jens-Peter Wilke, rimandando per ulteriori precisazioni alla compagnia aerea. La stessa indicazione viene fornita anche dall’Ufficio stampa dell’aeroporto Tegel, il più centrale dei due scali berlinesi. Eurowings che è una sussidiaria di Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca.

Fonti: Ansa, Dpa