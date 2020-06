ROMA – Un aereo militare statunitense si è schiantato questa mattina, con il pilota a bordo, nel mare del Nord durante “una normale operazione di ricognizione”.

Lo fa sapere l’esercito Usa senza fornire dettagli sulla sorte del pilota.

Il velivolo era partito da una base americana in Gran Bretagna.

“La causa dello schianto e le condizioni del pilota sono al momento sconosciute”, ha fatto sapere l’Air Force Usa in un comunicato.

Nello specifico si tratterebbe di un F-15C Eagle, un aereo da caccia in dotazione alle forze armate americane.

L’incidente è avvenuto all’incirca alle 9.40 di questa mattina, 15 giugno.

Impegnate nelle indagini anche la Guardia Costiera dello Yorkshire orientale e Bridlington, a lavoro nell’effettuare i rilievi.

Proprio questa mattina la base della RAF aveva condiviso una foto che raffigurava tre aerei da combattimento. La didascalia che accompagnava l’immagine recitava “Ready to take on Monday like… #weareliberty”. (fonte ANSA)

Aereo militare USA C-130 precipita durante l’atterraggio a Baghdad

Pochi giorni fa, esattamente l’8 giugno, un aereo C-130 dell’aviazione militare statunitense si è schiantato contro un muro durante l’atterraggio nella base Taji, nord di Baghdad, in Iraq.

L’episodio è stato classificato come un incidente, ha riferito all’Associated Press il portavoce della coalizione guidata dagli Stati Uniti Myles Caggins.

I due piloti del velivolo hanno riportato lievi ferite e sono in condizioni stabili, hanno spiegato i funzionari. A bordo dell’aereo c’erano 26 passeggeri e sette membri dell’equipaggio. (fonti ANSA, FANPAGE)