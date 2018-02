ROMA – A Cardiff, in Galles, il proprietario di un appartamento offre a una donna l’affitto ridotto in cambio di rapporti sessuali ma viene smascherato da una videocamera nascosta, nel momento in cui la coppia discute l’accordo.

Nel video, andato in onda sulla trasmissione “Ein Byd” su un canale gallese, si vede l’uomo, che nell’annuncio su Craiglist proponeva un affitto di 650 sterline riducibili in cambio di “pagamenti alternativi”, parla con una donna ma non sa che si tratta di Siân Thomas, investigatrice in incognito, che fingeva di essere interessata all’accordo.

Nel filmato, il proprietario afferma di voler andare incontro alle esigenze della donna e dice:”Non so se hai sentito parlare di una specie di accordo vantaggioso” e alla domanda su quante volte vorrebbe fare sesso,risponde: “Una volta alla settimana”.

Sion Jenkins, giornalista di Ein Byd, dopo l’incontro ha contattato l’uomo per un commento sull’accordo. Ha risposto via e-mail chiedendo di non mandare in onda il video e non farlo “passare come un mostro”.

In alcune zone come il Galles, l”affitto in cambio di rapporti sessuali” è un nuovo e diffuso fenomeno: i proprietari offrono un affitto ridotto o gratuito in cambio di favori sessuali.

I solitari proprietari mettono un annuncio su Craiglist e pubblicizzano l’appartamento come “affitto gratuito, pagamento alternativo”.

Nel Regno Unito, 250.000 proprietarie di appartamento affermano di aver offerto, negli ultimi cinque anni, affitto gratis in cambio di favori sessuali; secondo un sondaggio di YouGove, lo scorso anno 190.000 donne in cerca di casa hanno ricevuto analoga proposta.