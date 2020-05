Air France, prossima settimana tre voli Roma-Parigi

FIUMICINO – La compagnia aerea Air Francese torna a volare in Italia e per la prossima settimana, fino al 24 maggio, ha già programmato tre voli Roma-Parigi.

I collegamenti, secondo quanto si è appreso da fonti della compagnia francese, non saranno però operativi in via definitiva, ma interesseranno, almeno per ora, soltanto la prossima settimana.

Successivamente, infatti, anche in virtù dell’andamento del traffico passeggeri, il vettore si riserverà di tornare verso una progressiva programmazione dei voli tra l’Italia e la Francia.

Fiumicino, peraltro, lo scalo gestito insieme a quello di Ciampino dalla società Aeroporti di Roma, sarà, per il momento, l’unico aeroporto italiano in cui opererà il vettore francese.

I collegamenti programmati da Air France saranno operativi il prossimo mercoledì 20 maggio e venerdì 22, con partenza da Roma-Fiumicino alle ore 15:45 e domenica 24 maggio alle ore 10.

Oltre ad Air France, a voler tornare a volare verso l’Italia è anche la British Airways. Il primo volo Londra-Roma è previsto per il 19 Giugno. Da luglio ci saranno poi più voli con maggiore intensità, circa dieci al giorno su Fiumicino (sette da Heathrow e tre da Gatwick).

Anche Ryanair ha annunciato un piano per riprendere a volare in modo sostenuto a partire dal prossimo 1 Luglio (fonte: Ansa).