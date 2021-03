Alain Françon accoltellato alla gola in strada a Montpellier, il regista teatrale è gravissimo (foto ANSA)

E’ stato accoltellato nel centro di Montpellier, in Francia, il regista teatrale Alain Françon. Trasportato in ospedale, è in condizioni gravissime.

Dalle prime notizie sembra che Françon sia stato ferito alla carotide. Il regista, 76 anni, ha diretto il centro d’arte drammatica nazionale di Lione ed è stato direttore del teatro parigino de la Colline. Ha ottenuto due volte il Molière, l’oscar del teatro francese, nel 1995 e nel 2010. Si ignorano i motivi dell’aggressione, che sarebbe avvenuta mentre il regista stava uscendo da un hotel.