Il carabiniere vice-brigadiere Pasqualino Palazzese, 54 anni, in servizio nel comando della stazione dei carabinieri di Alba Adriatica è morto per un malore improvviso. Il carabiniere, che lascia la moglie e 2 figli, venerdì sera ha parcheggiato la sua auto ma poi ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo e si è accasciato a terra appena sceso dalla macchine.

La morte del carabiniere Pasqualino Palazzese

Il carabiniere è stato colpito da un infarto fulminante. I suoi familiari, non vedendolo rientrare in casa nonostante l’auto parcheggiata di fronte all’abitazione, hanno trovato il corpo di Pasqualino a terra, vicino la macchina. Quindi hanno subito chiamato il 118 con l’arrivo sul posto dei sanitari, ma ormai era tutto troppo tardi. Per i medici l’infarto è stato fulminante. Palazzese non aveva mai sofferto di cuore, né di altre patologie a lui conosciute.

Il ricordo dei colleghi del carabiniere

I colleghi lo descrivono come un uomo rispettoso con gli amici e sempre diligente sul lavoro. Prima di arrivare alla Compagnia di Alba Adriatica era stato in servizio a Foggia e poi alla stazione di Nereto. Lascia la moglie Miranda e i due figli Mattia ed Alessia. I funerali si sono svolti domenica pomeriggio, alle 14.30, nella chiesta di San Gabriele a Villa Rosa.