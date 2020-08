Alexandra Milam, influencer deturpa spiaggia patrimonio dell’umanità per farsi un selfie

L’influencer Alexandra Milam va in una spiaggia patrimonio dell’umanità e deturpa la scogliera per… farsi un selfie.

Protagonista della vicenda è tal Alexandra Milam che ha avuto la brillante idea di deturpare con il suo nome la scogliera di Durdle Door, nel Dorset, in Inghilterra, per farsi delle foto da pubblicare sui social.

Le foto, pubblicate sui social, come ovvio hanno scatenato l’indignazione di molti ma, soprattutto, hanno mosso squadre di volontari che già in questi giorni sono al lavoro per salvare il salvabile.

“Mi sento malissimo a causa di questo orribile evento nella mia vita – ha detto Alexandra Milam – e desidero esprimere il mio profondo rammarico per il danno che ho arrecato scrivendo il mio nome”.

E ancora: “Ho imparato una lezione enorme, che mi segnerà per sempre”.

Oltre alle scuse, Alexandra ha anche deciso di istituire una rata mensile di 30 sterline destinata alla raccolta fondi organizzata da Erin Tyrrell, uno dei volontari rimasti a riordinare la spiaggia.

“Sono tornata nella comunità per incontrare tutte le persone che hanno sacrificato il loro tempo prezioso per porre rimedio a questo disastro – dice l’influencer -.

Voglio diffondere la consapevolezza a tutti coloro che non capiscono la bellezza e l’importanza di questo posto. Sono delusa per non averlo capito in quel momento e non voglio che nessun altro faccia lo stesso errore”. (Fonte: Mirror).