LONDRA – Il piccolo Alfie Evans è ancora vivo a 9 ore dal distacco dal respiratore, avvenuto alle 22.30 del 23 aprile a Liverpool. Una notte di agonia, con i genitori che avrebbero praticato al piccolo la respirazione bocca a bocca per tutta la notte, non potendo più attaccarlo alle macchine per l’ossigeno. Intanto proseguono i contatti diplomatici per riattaccare il piccolo Alfie al respiratore in extremis.

Il padre di Alfie, Tom Evans, ai media britannici a Liverpool ha confermato il distacco del respiratore e ha dichiarato che non è quanto si aspettassero i medici: “Dicevano che stava soffrendo e invece non soffre anche senza respiratore”, nota, dicendosi convinto comunque che entro “un paio d’ore” potrà aver bisogno di “sostegno” per continuare a respirare. Tom aggiunge che il bimbo non ha avuto neppure acqua o cibo “per sei ore”, ma poi è stato idratato dai sanitari.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Kate James, la mamma del piccolo, ha dormito con lui e in un post sui social network scrive: “Ad Alfie è stato assicurato l’ossigeno e l’acqua! E’ sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano”.

Anthony Hayden, il giudice d’appello britannico che giorni fa ha firmato il verdetto che autorizza i medici di Liverpool a staccare la spina al piccolo Alfie Evans, ha chiuso la porta a ogni ripensamento dopo un ultimo consulto con gli avvocati delle parti e un confronto telefonico anche con i rappresentanti legali della famiglia in Italia: coinvolti in seguito alla concessione della cittadinanza italiana al bimbo. Lo riporta l’agenzia Pa.