Il 27enne che ad Amsterdam ieri pomeriggio aveva tenuto in ostaggio diverse persone per cinque ore in un negozio Apple, aveva chiesto 200 milioni di euro in criptovaluta.

Il sequestratore era entrato nell’Apple Store in tuta mimetica e impugnando un’arma da fuoco. Ha preso in ostaggio un uomo britannico di 44 anni mentre gli altri quattro si sono nascosti in un ripostiglio del negozio.

Amsterdam, il sequestratore investito da un’auto della polizia

Quando il 27enne ha chiesto dell’acqua, l’ostaggio ha colto l’occasione ed è scappato spingendo il sospetto a inseguirlo. Una volta in strada, è stato deliberatamente investito da un’auto della polizia.

Mentre giaceva a terra gravemente ferito, è stato perquisito da un robot alla ricerca di eventuali esplosivi. E’ stato arrestato e ricoverato in ospedale.

Amsterdam, la fuga eroica dell’ostaggio

Il capo della polizia di Amsterdam Frank Paauw ha elogiato il “ruolo eroico” dell’ostaggio per aver portato a una svolta. “Ha agito in una frazione di secondo. Se non l’avesse fatto, avremmo passato una lunga e brutta notte”.

Le immagini circolate sui media olandesi sembravano mostrare un uomo che agitava un’arma da fuoco in una mano mentre con l’altro braccio bloccava una persona.

Il 27enne ha inviato delle foto al canale televisivo di Amsterdam AT5 che sembravano mostrare esplosivi legati al corpo. Durante l’intervento, la polizia ha chiesto alle persone presenti nell’area di interrompere la condivisione di immagini o di streaming live sui social media al fine di proteggere la sicurezza di coloro che erano ancora all’interno dell’edificio.

La polizia ha riferito che l’uomo arrestato è un 27enne residente ad Amsterdam con precedenti penali, aveva chiesto 200 milioni di euro in criptovaluta.