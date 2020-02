AMSTERDAM – La città di Amsterdam è pronta a dire addio al suo quartiere a luci rosse. Una decisione presa per questioni di sicurezza, anche per le prostitute, insidiate dai turisti spesso ubriachi. Per questo motivo il sindaco Gemke Halsema ha deciso di sostare l’industria del sess* in un grande albergo o in un “centro a luci rosse”, come spiega il comune in una nota: “Il lavoro del sesso è una professione normale, non vogliamo cacciare il lavoro del sesso fuori dalla città”.

Il quartiere a luci rosse di Amsterdam si trova nell’area del Walle, quella vicina al porto, ed è uno dei più noti quartieri di questo tipo in tutto il mondo. Per le strade del quartiere è possibile trovare spettacoli per adulti, sexy shop e prostitute che esercitano legalmente esponendosi in vetrina. Nell’area si trova anche l’Oude Kerke, la vecchia chiesa che risale a 700 anni fa.

Lo scorso luglio il sindaco aveva annunciato misure drastiche per ridurre la folla di turisti molesti, ubriachi e rumorosi del Wallen. Per questo motivo vogliono il Comune ha considerato la creazione di una sorta di albergo per prostitute, o “centro erotico” lontano dal distretto a luci rosse, per ridurre la pressione sulla città vecchia e garantire maggior controllo e sicurezza. Le stanze potrebbero tutte affacciarsi su una sorta di piazza interna, coperta da una grande vetrata. E potrebbero esserci anche nightclub, ristoranti e teatri erotici.

Il progetto rilanciato da Amsterdam si rifà a quello realizzato a Colonia, in Germania, negli anni Settanta, quando le autorità allontanarono la prostituzione dalla città vecchia costruendo un edificio multipiano per le operatrici e operatori a luci rosse. (Fonte Adnkronos)