Anastasia Lenna, l’ex miss ucraina si unisce all’esercito: “Chiunque passerà il confine verrà ucciso”

Si chiama Anastasia Lenna l’ex miss ucraina che ha deciso di impugnare le armi ed unirsi all’esercito ucraino.

Chi è Anastasia Lenna

Anastasia, laureata in marketing e management all’università Salvistik di Kiev, parla cinque lingue e in passato ha lavorato anche come traduttrice.

Quando le truppe russe sono entrate in Ucraina lei ha scelto di prendere le armi e di difendere la sua patria. “Chiunque attraverserà il confine ucraino con l’intento di invadere sarà ucciso” ha scritto su Instagram. In questi giorni sui social ha documentato quel che sta succedendo. Tra le tante foto condivise anche quella che immortala alcuni soldati camminare a a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che lei stessa ha definito “un leader vero”.

La resistenza popolare ucraina

La modella ha scelto di difendere il suo paese come tanti altri ucraini che in questi giorni hanno scelto di scendere in strada e combattere da civili. A Kiev, per esempio, in queste ore i civili stanno costruendo delle vere e proprie barricate in vista del possibile assedio delle truppe russe.

Le parole del presidente ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia a “non perdere tempo” in Ucraina, avvertendo che i bombardamenti non convinceranno Kiev ad accettare le condizioni di Mosca per una tregua. Il primo round di colloqui – ha ricordato Zelensky in un video diffuso sui social – sono avvenuti “sullo sfondo di bombardamenti e di colpi che miravano al nostro territorio. Penso che la Russia tenti in questo modo semplice di far pressione”. E ha quindi aggiunto: “Non perdete tempo”.