ROMA – Due pagine nascoste del Diario di Anna Frank celano le curiosità e le scoperte sessuali di un’adolescente, dall’arrivo del ciclo ai rapporti tra uomini e donne passando per la prostituzione ma anche per la possibile omosessualità dello zio materno Walter. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] A rivelare il contenuto di quelle righe (pagine 78 e 79) finora inedite del Diario – secondo i media israeliani – è stata la Fondazione Anna Frank che ha ricostruito il testo nascosto, coperto con una carta marrone incollata sulle pagine, grazie ad un lavoro durato due anni, supportato anche dall’uso di alta tecnologia.

Anna aveva tredici anni, insieme alla famiglia si nascondeva dalla persecuzione nazista, scriveva all’amica immaginaria Kitty per farsi forza e annotare gli eventi di quella vita minima cui era costretta. Battute licenziose e sesso compresi. “Chiunque legga i passaggi che sono stati scoperti non sarà in grado di sopprimere un sorriso”, ha detto Frank van Vree, direttore dell’Istituto van Vree, direttore dell’istituto Niod, che ha aiutato a decifrare le pagine delle nuove fotografie scattate nel 2016.

“Le barzellette sporche sono classiche tra i bambini in crescita. Mettono in chiaro che Anna, con tutti i suoi doni, era soprattutto anche una ragazza normale”. L’opportunità di rendere pubblico ciò che Anna voleva tenere segreto non è un problema secondo il direttore: “Le pagine non alterano la nostra immagine di lei”.

Sulla prostituzione Anne scrive: “Tutti gli uomini, se sono normali, vanno con le donne, le donne li avvicinano per strada e poi vanno insieme. A Parigi hanno grandi case per questo. Papa è stato lì”.