Antonella Castelvedere è stata uccisa in Inghilterrae per l’omicidio avvenuto lo scorso 1 giugno è stato arrestato il marito. La donna era italiana ed aveva 52 anni. Madre di una ragazzina di 12, da 25 anni viveva in Gran Bretagna dove lavorava come docente universitaria nell’Essex.

La donna era originaria di Bagnolo Mella in provincia di Brescia. Il cugino Franco, al Giornale di Brescia che ha dato la notizia per primo ha detto: “Confermo la notizia. Antonella è stata uccisa”. La notizia è arrivata il giorno dopo ai parenti.

L’omicidio è avvenuto nell’abitazione della donna nel borgo di Colchester, nella contea dell’Essex. Antonella Castelvedere è stata uccisa nella sua casa di Wickham Road, una zona residenziale. Gli agenti hanno trovato il marito della donna ferito e l’hanno arrestato con l‘accusa di omicidio. All’arrivo dei soccorritori, la moglie respirava ancora ed è morta poco dopo. La 52enne, secondo quanto ricostruito, è stata colpita più volte, anche con un coltello.

Chi era Antonella Castelvedere

Sul profilo dedicato alla professoressa Castelvedere e pubblicato nella pagina web dell’Università del Suffolk si legge che Antonella era “docente di Letteratura inglese e responsabile del corso ‘Creative and Critical Writing’. Con una visione internazionale, ha una lunga esperienza nel migliorare l’esperienza degli studenti attraverso la leadership accademica, la progettazione di programmi innovativi e le partnership professionali”.