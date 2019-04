ROMA – Antonio Ingroia ubriaco bloccato all’aeroporto di Parigi Roissy? Lo scrive Repubblica, in un articolo di Anais Ginori che è stato rapidamente riprso da altri siti e agenzie di stampa.

Secondo fonti attendibili, scrive l’Ansa, l’ex magistrato era in stato d’ebbrezza ed è stato costretto a prendere un volo successivo a quello sul quale si sarebbe voluto imbarcare. Ingroia, a quanto si apprende, è stato assistito – da privato cittadino italiano – dalle autorità consolari italiane ed ha successivamente proseguito il suo viaggio.

“Secondo fonti aeroportuali – si legge su Repubblica – il rifiuto di imbarco non avrebbe provocato resistenza da parte di Ingroia, che è stato portato in una zona di Roissy non lontano dai gate. Il consolato italiano a Parigi è stato avvertito. Ingroia è stato fatto partire qualche ora dopo, una volta ripresi i sensi e in grado di viaggiare per rientrare in Italia”. (Fonti Ansa e Repubblica).