MANCHESTER – A Newton Heath, Manchester, Arthur e Dorothy Harding sposati da 67 anni, sono morti a distanza di circa un’ora e mezza l’uno dall’altra, concludendo insieme la loro storia d’amore terrena.

Arthur, 91 anni, e Dorothy, 88, sono deceduti in ospedali diversi e i parenti sostengono che data la morte a poca distanza di tempo, fossero in contatto telepaticamente. La nipote Rose Harding ha riferito che Dorothy è deceduta dopo la notizia della morte di Arthur. Le ha detto: “Nonnina ora puoi andare”.

“E’ come se fossero in connessione telepatica”, dice la nipote della coppia sposata nel 1950. Arthur e Dorothy avevano vissuto insieme, in modo autonomo, fino a circa tre mesi fa, quando l’anziana donna si è ammalata ed è stata ricoverata in una casa di cura a Failsworth, dove è stata raggiunta dal marito e insieme hanno trascorso l’ultimo Natale.

All’inizio dell’anno si sono ammalati entrambi e ricoverati in ospedali diversi: Arthur soffriva di broncopneumopatia cronica ostruttiva e Dorothy aveva problemi cardiaci.