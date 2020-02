Assorbenti gratis per tutte le donne: la Scozia sarà il primo Paese al mondo

MILANO – La Scozia potrebbe essere il primo Paese al mondo ad offrire gratuitamente gli assorbenti alle proprie donne e ragazze, che in molti casi durante il ciclo devono restare a casa da scuola perché non hanno i soldi per acquistare gli assorbenti igienici e sono costrette ad usare calze o fazzoletti.

Da tempo Edimburgo sta pensando ad una misura simile e adesso il disegno di legge firmato dalla deputata laburista Monica Lennon starebbe per essere approvato dal Parlamento. Prevede che sia il governo a farsi carico dei costi degli assorbenti igienici, che dovranno essere garantiti a tutte le donne attraverso una distribuzione in luoghi pubblici come farmacie, centri comunitari e associazioni giovanili.

Assorbenti, il fenomeno mondiale della “poverty period”

Quello della “period poverty” (povertà da ciclo) è un vero e proprio tema globale, che colpisce non solo Paesi africani o asiatici, ma anche il Regno Unito. Qui, secondo stime riportate dalla Bbc, con una media di cinque giorni di ciclo mestruale il costo mensile per le donne in età fertile può arrivare ad otto sterline, oltre nove euro. Secondo uno studio della Ong per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Plan International il 10% delle ragazze britanniche non può permettersi gli assorbenti e il 15% fatica per poterli comprare.

Il fenomeno è mondiale: in Kenya, per esempio, una ragazza su due non può permettersi assorbenti, in India il dato è del 12%. Nel mondo, spiega la Ong WaterAid, oltre un miliardo di donne non ha accesso nemmeno ad un bagno durante il ciclo. Oltre allo stigma generale che in tanti Paesi ancora circonda il ciclo mestruale, tutte queste difficoltà portano le ragazze a non frequentare la scuola in quei giorni, con le conseguenze che si possono immaginare. Inoltre l’utilizzo di prodotti non appropriati come calze o fazzoletti può portare ad infezioni.

Assorbenti, tampon tax e l’Italia

Così mentre l’Italia ancora applica sugli assorbenti l’aliquota Iva dei beni di lusso al 22% la Scozia, che già una tassazione al 5%, si avvia verso il record di primo Paese in cui gli assorbenti, beni di prima necessità, saranno davvero trattati come tali. (Fonti: Bbc, Reuters, ActionAid)