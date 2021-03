AstraZeneca, vaccino sospeso anche in Germania e Francia: ecco i Paesi in Europa che lo hanno bloccato (foto ANSA)

Anche Germania e Francia, come l’Italia, hanno annunciato la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Il ministro della Salute tedesco ha parlato di “scelta precauzionale” in vista di ulteriori analisi su gravi eventi avversi su persone vaccinate con l’anti-Covid della casa farmaceutica anglo-svedese. Il Governo federale, ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa, l’Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini.

A seguire anche Emmanuel Macron ha annunciato lo stop ad AstraZeneca, in attesa di un verdetto dell’Ema, previsto per domani, martedì 16 marzo.

I Paesi europei che hanno bloccato le vaccinazioni con AstraZeneca

Intanto, però, varie nazioni europee hanno già deciso di bloccare la campagna di vaccinazione con tutti i vaccini di AstraZeneca in via precauzionale: lo ha fatto la Danimarca, dopo casi di coaguli ed una morte sospetta, seguita da Norvegia e Islanda. Poi ieri, domenica 14 marzo, è stato il turno dell’Olanda che ha bloccato le vaccinazioni fino al 28 marzo.

Ema e Oms, nessun problema nell’uso di AstraZeneca

“Il rapporto tra benefici e rischi” per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ”è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino” ha ribadito Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell’Ema, in audizione all’Europarlamento. “Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi” legati “a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti”, ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che finora non vi sono evidenze che “dimostrino un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici/rischi”.

Nessuna evidenza che casi di trombosi riscontrati nelle ultime settimane siano stati causati dal vaccino di Astrazeneca, ha riferito oggi l’Oms, dopo che anche la Germania ha sospeso le somministrazioni del farmaco. In un comunicato, l’Oms ha riferito che sta valutando i documenti relativi al vaccino della multinazionale anglo-svedese e che è comunque importante andare avanti con la campagna di immunizzazione.

Boris Johnson: garantisco ai britannici che AstraZeneca è sicuro

Boris Johnson può rassicurare i cittadini britannici che i vaccini anti-Covid di AstraZeneca dal timore di effetti collaterali gravi? “Sì, posso farlo, perché la Mhra (agenzia del farmaco britannica) ha addetti ai controlli fra i più severi ed esperti al mondo ed essi non vendono motivi di sospendere alcuno dei vaccini che stiamo usando”. Così il premier a un reporter a Coventry.

“La Mhra ha verificato l’efficacia di questi vaccini – ha proseguito BoJo – non solo nel ridurre i ricoveri, ma in generale i contagi gravi e la mortalità: per questo noi andiamo avanti con fiducia” e “a grande velocità” nelle somministrazioni.