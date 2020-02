BRUXELLES – Passanti aggrediti a colpi di coltello a Gand, nel nord del Belgio. Accade quasi in contemporanea con Londra, dove un uomo è stato freddato dalla polizia dopo che aveva seminato terrore e sangue tra i passanti di una affollata via commerciale nel quartiere di Streatham.

Anche in Belgio, la polizia intervenuta tempestivamente ha aperto il fuoco per fermare l’assalto. L’autrice è una donna, descritta “di pelle scura”, che poco prima aveva attaccato due persone in strada con un coltello. E’ stata colpita alla mano dalla polizia.

Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco.

Fonte: Ansa