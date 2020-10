Attentato nella chiesa di Notre-Dame, a Nizza: almeno tre morti e diversi feriti. Una donna è stata decapitata.

Un altro attentato sconvolge la Francia, questa volta a Nizza, nella chiesa di Notre-Dame. Una donna è stata decapitata nella cattedrale nel centro della città, in Avenue Jean-Medecin. Ci sono anche altri 2 morti e diversi feriti.

L’autore dell’attacco è stato poi fermato dalla polizia francese. “Tutto lascia supporre che si tratti di un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame”, dice il sindaco della città Christian Estrosi. “L’autore dell’attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar“.

Le autorità francesi lanciano un forte appello ad evitare la zona dell’attacco nei pressi della Basilica di Notre-Dame, a Nizza. “Evitate il settore e seguite le indicazioni”, ha scritto il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. Stesso messaggio sul profilo Twitter della Police Nationale. “Operazione polizia in corso. Evitate il settore Notre-Dame-Centro-Città-Nizza”. Intanto, una cellula di crisi aperta a Place Beauvau, sede parigina del ministero dell’Inerno. Un minuto di silenzio osservato all’Assemblea Nazionale.

“La rabbia in Francia sta montando, da giorni si avvertiva qui a Nizza un’esasperazione palpabile”: così dice un testimone dell’attentato a Nizza. “Mi sono rintanato dentro l’ufficio perché vedevo la gente correre. Ho sentito sette colpi d’arma da fuoco e ho avuto molta paura”, ha detto all’Agi Fabrice Viriglio, proprietario di un’agenzia assicurazione accanto alla cattedrale di Nizza.

Un nuovo caso Samuel Paty

Un brutale assassinio che ricorda quello di Samuel Paty, il professore decapitato da un terrorista ceceno settimane fa. In quel caso il padre di un’alunna avrebbe venduto il prof al killer che poi l’ha decapitato. Il killer ceceno Abdullakh Anzorov, nei giorni precedenti l’assassinio, infatti era stato in contatto con il genitore che guidava la protesta contro l’insegnante. Reo di aver mostrato in classe le caricature di Maometto. Su Whatsapp, gli inquirenti hanno trovato i messaggi che Anzorov si scambiava con il padre dell’allieva che della crociata contro il prof aveva fatto la sua priorità. (Fonti Agi e Le Figaro).