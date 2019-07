BOLZANO – Sono in corso indagini da parte della polizia austriaca per risalire all’identità delle tre vittime di un incidente aereo avvenuto ieri, 18 luglio, nel tardo pomeriggio, in Tirolo. Un aereo da turismo si è schiantato contro una montagna sopra Garmisch Partenkirchen, poco lontano dal confine tra l’Austria e la Germania.

Secondo alcuni media tedeschi si tratterebbe di cittadini tedeschi e il velivolo era partito da Bolzano verso la Germania, ma le autorità austriache non confermano.

Ieri sera, con l’imbrunire, il lavoro degli investigatori sul luogo dell’incidente sulla montagna Wetterstein a 2300 metri di quota è stato sospeso, per riprendere questa mattina. Nelle prossime ore le vittime dovrebbero essere recuperate e portate a valle con un elicottero. (fonte ANSA)