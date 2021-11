Austria, obbligo vaccinale da febbraio e lockdown totale da lunedì 22 novembre. Cioè, tra tre giorni gli austriaci torneranno come stavamo oltre un’anno e mezzo fa. E tra tre mesi saranno il primo Paese in Europa a obbligare i propri cittadini a vaccinarsi contro il Covid.

Come spesso ha fatto, il governo austriaco ha attuato il suo piano senza mezze misure. Bisogna contenere i contagi, e se le persone non si vogliono vaccinare le obbligiamo noi. E in Italia? Comincia a serpeggiare (anche tra esponenti del governo) l’ipotesi di obbligo vaccinale per chi lavora a contatto col pubblico.

Austria, obbligo vaccinale dal primo febbraio 2022

Il governatore del Land Tirolo, Guenther Platter, ha annunciato che “dal primo febbraio scatterà l’ obbligo vaccinale: solo così usciremo dal circolo vizioso.

“Nonostante mesi di impegno non siamo riusciti a convincere abbastanza gente a farsi vaccinare”, si è rammaricato il cancelliere Alexander Schallenberg. “Ci sono troppe forze politiche che ci vanno contro”, ha aggiunto parlando di un “attentato al sistema sanitario”.

Platter, che attualmente presiede la conferenza dei governatori austriaci, ha sottolineato l’importanza che governo e Laender ora “si muovano nella stessa direzione”. “Solo assieme alla popolazione possiamo evitare la quinta ondata”, ha aggiunto il presidente del Land Tirolo.

Nelle scuole austriache torna l’obbligo di mascherina. I bambini potranno comunque restare a casa anche senza certificato medico e riceveranno “pacchetti per lo studio”.

Austria, lockdown generale da lunedì 22 novembre

Lockdown generale da lunedì 22 novembre in Austria. Durerà 20 giorni e poi proseguirà per i non vaccinati. Lo ha annunciato in mattinata il governo.

Baviera: lockdown di tre settimane e mercatini chiusi

Lockdown di tre settimane anche in Baviera, nel Sud della Germania. “Serve un freno di emergenza duro” nelle zone della Baviera più colpite dal Covid. Lo ha detto il ministro presidente, Markus Soeder annunciando che sarà “chiuso tutto, fino al 15 dicembre”, tranne “scuole e asili infantili che saranno escluse dalle chiusure”. Si tratta delle zone in cui l’indice di contagio settimanale supera i 1000 casi positivi su 100 mila abitanti.

La Baviera, fra i Laender attualmente più colpiti dal Covid in Germania, inasprisce le misure: “i mercatini di Natale vengono disdetti tutti”, inoltre le discoteche e i bar devono chiudere di nuovo per le prossime tre settimane.

In Italia ipotesi obbligo vaccinale per chi lavora col pubblico

“Noi siamo stati i primi a introdurre l’obbligo vaccinale per i sanitari. Bisogna riflettere se farlo con altre categorie, quella che sono a contatto con il pubblico, tipo le forze dell’ordine o chi lavora nella grande distribuzione. Saranno valutazione che dovremmo fare attenzionando i dati, ma dobbiamo guardare al futuro con fiducia e dobbiamo continuare a rispettare le regole”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Rai Radio 1 aggiungendo: “Il tema dell’obbligatorietà vaccinale non l’abbiamo scelta perché abbiamo scelto un rapporto di fiducia con i cittadini”.