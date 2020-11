Austria, il paesino Fucking dal 2021 cambierà nome: diventerà Fugging. Troppi selfie e prese in giro.

Il paesino in Austria di nome Fucking cambia nome dal 1 gennaio 2021: diventerà Fugging. Era troppo tempo che in tanti si facevano fotografare all’ingresso della cittadina per ironizzare sulla parola (in inglese vuol dire… lo sapete bene). Per questo il consiglio comunale ha deciso il cambio di nome. La speranza dei cittadini è di mettere fine ad imbarazzo e malintesi e sfuggire all’interesse degli internauti.

Fucking si trova circa 350 km a est di Vienna. E’ un piccolo paese che conta un centinaio di abitanti, ma sono molte di più le persone che nel corso degli anni hanno sostato davanti al cartello che segna l’ingresso del suo territorio municipale.

In passato i cartelli stradali riportanti il nome Fucking, sia quelli ad inizio Paese che come le indicazioni stradali, oltre ad aver fatto da sfondo per selfie, venivano regolarmente rubati. Al fine di impedire i furti, i cittadini avevano provveduto a bloccare la parte inferiore del cartello con il cemento.

Fucking, un cambio di nome “dovuto”

Il cambio di nome non è stato però facile. A lungo infatti non si è raggiunta la maggioranza per poter procedere. I residenti nei pressi del cartello erano favorevoli mentre chi vive più all’interno del villaggio preferiva non cambiare.

Ad inizio settimana, il consiglio comunale locale ha approvato una mozione degli abitanti del villaggio, i “Fuckingers”, e così il villaggio cambierà finalmente nome. Per la delusione del web. (fonte EURONEWS)