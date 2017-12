BERLINO – Nuovo incidente ferroviario nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre, dopo quello in Spagna. Uno scontro fra due treni in Austria, vicino a Vienna, ha causato il ferimento di 17 persone, di cui almeno quattro versano in gravi condizioni.

I media austriaci precisano che l’incidente ferroviario è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 18, a Kritzendorf, 19 chilometri a nord della capitale. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, Franz Resperger, due carrozze passeggeri si sarebbero capovolte. Due elicotteri sono stati inviati nella zona dell’incidente insieme a diversi mezzi dei vigili del fuoco.