Una proposta di matrimonio è finita in un disastro quando la nuova fidanzata di un uomo è caduta a 200 metri da una montagna in Austria, pochi istanti dopo aver detto di sì.

La donna, 32 anni, è sopravvissuta al crollo dal monte Falkert in Carinzia, in Austria, dopo la proposta del suo compagno di 27 anni il 27 dicembre.

Il suo futuro marito ha provato a salvarla, rimanendo aggrappato ad una scogliera, ma non ci è riuscito nonostante il gesto eroico.

Ma dopo che la futura sposa, di St Pölten, Austria, ha detto di sì, è scivolata ed è caduta sulla neve.

Il suo fidanzato, originario della Carinzia, è saltato per cercare di salvarla ma ha perso l’equilibrio e i due sono caduti sulla cima.

La coppia aveva camminato fino alla cima della montagna, che avevano scalato indossando le racchette da neve, quel giorno, riporta The Sun.

Una volta che la donna priva di sensi è atterrata vicino a un lago, un passante l’ha portata in salvo, e lei è rimasta con una commozione cerebrale.

Il futuro sposo ha fallito nel tentativo di salvarla ed è atterrato su una sporgenza. L’uomo è stato salvato dalla squadra di elicotteri Alpin 1 con l’utilizzo di una corda.

Entrambi hanno ricevuto cure mediche e all’uomo è stata diagnosticata una frattura vertebrale.

Un agente di polizia sul posto ha detto: ‘I due sono stati estremamente fortunati! Se non fosse stato per la neve, sarebbe andata diversamente’ (fonte The Sun).