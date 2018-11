LONDRA – Stava camminando su un marciapiede in piena notte quando un’auto fuori controllo ha invaso il marciapiede. Pochi secondi per pensare e reagire, visto che la vettura stava per investire la fidanzata in pieno. Ha spinto via la ragazza, ma è stato colpito. L’impatto è stato tremendo e lo ha schiacciato contro un muro. Dopo essere stato rianimato, i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba all’altezza dell’anca.

Il fidanzato eroe si chiama Ed Bowen, 33enne di Bristol. È sopravvissuto ma dovrà vivere il resto dei suoi giorni senza una gamba. Gli amici hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe raggiungendo quasi 8mila sterline. Soldi che serviranno per la riabilitazione e le spese mediche.

Tanti sono anche i messaggi che sta ricevendo sulla sua pagina Facebook. Amici, colleghi, persone della città. Tutti pronti ad applaudire il suo gesto, ha mostrargli il loro affetto e la loro vicinanza in questa sfida che dovrà affrontare nella vita.