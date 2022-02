A Parigi arrivano gli autovelox sull’inquinamento acustico. Multe fino a 135 euro per chi eccede con i rumori della propria auto o moto. A spiegare il senso di questi autovelox che saranno operativi dal 2023 è David Belliard, il vicesindaco della città: “I rumori riducono la speranza di vita dei parigini di nove mesi”. Belliard cita studi dell’agenzia regionale della salute e di Bruitparif, il centro di valutazione dell’inquinamento acustico che si sta occupando della sperimentazione.

Hidre, gli autovelox che intercettano le frequenze indesiderate

Questi autovelox sono stati ribattezzati Hidre e sono capaci di intercettare le frequenze indesiderate. Con buona pace degli “alfisti” e degli amanti delle accelerazioni sia in auto che in moto, scrive Il Corriere della Sera.

Non serviranno solo per il traffico. Hidra potrebbe essere usato anche per ridurre forme di inquinamento acustico che, in molti casi, non fanno dormire nemmeno di notte. Nelle città e in tutto il mondo, in tanti lamentano infatti rumori molesti dovuti al pub che resta aperto la notte o agli aerei che volano troppo bassi sulle case nei centri abitati. O al cantiere stradale in cui si inizia a lavorare la mattina all’alba.

La sperimentazione al via a Parigi

Parigi ha avviato la sperimentazione mettendo questi radar presso i cantieri, aeroporti e zone della movida. Se tutto andrà come previsto tra un anno potrebbero diventare una realtà anche le multe fino a 135 euro per chi viene colto ad inquinare acusticamente. Ed è facile immaginare che a quel punto la Francia non sarà più la sola ad usare questo particolare autovelox.