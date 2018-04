LONDRA – E’ stato spedito in prigione per otto mesi Timothy Hill, 67 anni, un uomo che a bordo della propria Range Rover aveva installato un disturbatore laser di frequenze per bloccare gli autovelox, e che per tre volte mostrato il dito medio alzato mentre passava soddisfatto davanti ai controlli.

Il gesto dell’uomo ha attirato l’attenzione della polizia del North Yorkshire: Hill è stato accusato di intralcio alla giustizia, condannato a otto mesi di carcere più la sospensione della patente per un anno. Secondo quanto riferito dagli agenti, quando ha scoperto di essere stato ripreso dalla telecamera e che la polizia stava indagando, avrebbe gettato il dispositivo in un fiume, dietro la sua abitazione a

Grassington.

L’uomo ha poi affermato che non era alla guida del veicolo e che in quel momento stava lavorando a 60 miglia di distanza, ma le immagini parlavano chiaro: in tre distinte occasioni alzava il dito medio alle telecamere mentre era alla guida di un’auto con un numero particolare di targa privato e la polizia ha rilevato sulla Range Rover bianca un disturbatore laser di frequenze, spiega il Daily Mail.

Quando gli agenti sono andati in casa e lo hanno interrogato, ha finalmente ammesso di essere alla guida dell’auto e posizionato il dispositivo. “Alzare ripetutamente il dito medio avendo installato un laser disturbatore è un ottimo modo per attirare l’attenzione e un ottimo modo anche per finire in prigione. Ostacolare il corso della giustizia è un reato grave e comporta una pena detentiva”, ha commentato un agente.