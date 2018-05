ROMA – Il funerale di Avicii, dj morto il 20 aprile, non è ancora stato celebrato: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ecco cosa ha deciso di fare la famiglia per dare l’ultimo saluto al musicista.

Avicii, al secolo Tim Bergling, era stato trovato morto il 20 aprile scorso in un resort in Oman. Per la famiglia non è stato facile gestire le operazioni riguardanti il funerale: ci sono state infatti delle lungaggini burocratiche sia per l’autopsia, sia per il rimpatrio della salma in Svezia. In tutto questo tempo, infatti, sono stati condotti diversi esami sul corpo del dj, fino ad arrivare alla chiusura del caso: ufficialmente, Avicii è morto suicida, per dissanguamento, dopo essersi tagliato con i cocci di una bottiglia (anche se non è chiaro se le ferite mortali siano state inflitte sui polsi o sul collo).

La famiglia del dj, come riporta Billboard, ha annunciato che il funerale sarà privato e riservato a pochi intimi, i parenti e gli amici più stretti di Tim. “Ci sono state troppe voci e troppe speculazioni sul suo funerale – si legge nel comunicato diffuso dalla famiglia Bergling -. Annunciamo quindi ufficialmente che si tratterà di un funerale riservato alle persone più vicine a Tim, chiediamo ai media di rispettare la nostra privacy. Non ci saranno altri comunicati in merito”.

Potrebbe esserci invece un album in uscita, dopo la sua morte. Lo ha ipotizzato il sito svedese “Aftonbladet” affermando che Avicii avrebbe circa 200 canzoni concluse e pronte per essere pubblicate e che la famiglia avrebbe dato il proprio benestare alla pubblicazione di un album che, sempre secondo il magazine, dovrebbe arrivare entro la fine del 2018.