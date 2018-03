CHARLEROI, BELGIO – Fa il bagno con il cellulare in mano mentre è in carica e muore folgorato. È successo a Pont-de-Loup, cittadina belga della regione dell’Hainaut non molto lontana da Charleroi. Hugo, questo il nome della vittima, 14 anni, si trovava da solo in casa. A ritrovarlo nella vasca sono stati i genitori.

La notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto choc tutta la sua famiglia, la mamma, il papà, il fratellino e la sorella maggiore, e la piccola comunità locale della cittadina in cui viveva e dove era noto per la sua passione per lo sport. Militava infatti come calciatore tra le fila della squadra del Celtic AV di Châtelineau e il tifoso dell’Anderlecht e dell’FC Barcelona.