ROMA – Attenzione al balsamo per i capelli: se avete acquistato uno dei flaconi di seguito indicati correte in erboristeria e restituitelo. A dare l’allarme è il Rapex, il sistema di allerta europeo per i prodotti non alimentari (Rapid Alert System for dangerous non-food products).

La segnalazione riguarda alcuni lotti del balsamo erboristico ai semi di di lino della linea I Provenziali. Secondo quanto riscontrato, alcuni flaconi potrebbero contenere muffe e batteri che potrebbero causare infezioni o irritazioni soprattutto se il prodotto dovesse venire a contatto con ferite o con gli occhi.

L’avviso numero A12 / 1287/18 del Rapex specifica che i lotti da evitare sono i seguenti: 3067; 3137; 3167; 3487; 3527: 2987.

A sua volta l’azienda produttrice ha provveduto a ritirare quanti più flaconi possibile invitando negozianti e consumatori a contattarla usando la mail servizioconsumatori@iprovenzali.it per ottenere la sostituzione del prodotto.