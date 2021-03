Un bambino di 11 anni si è lanciato dalla finestra, dal quarto piano della casa in cui vive, perché la mamma lo aveva rimproverato per un atto di bullismo. Il bambino infatti era stato punito a scuola per aver maltrattato un suo compagno di classe. Prima di gettarsi dalla finestra, l’11enne ha scritto una lettera di scuse.

Bambino si lancia dalla finestra: la mamma lo aveva rimproverato per bullismo

Il dramma è avvenuto a Vitry-sur-Seine, alle porte di Parigi, in Francia nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 15 marzo. Punito dalla mamma per aver commesso un atto di bullismo a scuola, il bambino si è lanciato dalla finestra al quarto piano. Prima di compiere il terribile gesto, ha lasciato sulla scrivania della sua camera da letto una lettera di scuse al compagno di classe che aveva molestato.

Ad avvertire la madre è stata una donna che stava passando nelle vicinanze del palazzo. A prestargli i primi soccorsi è stata un’infermiera di passaggio, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza che ha trasportato il bimbo in ospedale con la massima urgenza.

Il bambino è stato trasportato all’ospedale Necker di Parigi ed è ora ricoverato in condizioni disperate. Stando a quanto riferisce Le Parisien, si teme che possa non farcela a sopravvivere a causa delle gravissime lesioni subite.