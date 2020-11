Bambino girovaga di notte in pigiama per le strade. Automobilista lo incrocia ma quando torna indietro…

Bambino in giro di notte in pigiama e pantofole. Un automobilista lo incrocia ma appena torna indietro il piccolo non c’è più.

Un passante ha chiamato la polizia dopo aver avvistato un bambino che in piena notte girovagava per le vie di Grimsby, cittadina nel nord-est dell’Inghilterra, in pigiama e pantofole.

Verso la mezzanotte di giovedì 12 novembre, un automobilista ha incrociato un bambino che vagava da solo in pigiama e pantofole. Il tempo di rendersi conto e tornare indietro che il bambino non c’era più. L’uomo ha così deciso di allertare la polizia locale che attraverso le telecamere di sorveglianza ha potuto reperire un fotogramma della scena.

“Indossava un pigiama e delle pantofole di colore scuro – ha raccontato il passante -. Dall’altezza ho potuto dedurre che si trattasse di un bambino di non più di otto anni. Non l’ho visto bene in viso perché stavo passando in auto. Quando mi sono reso conto dell’accaduto e ho fatto retromarcia per capire cosa stesse succedendo era già sparito”.

Si cerca il bambino

Gli investigatori ora, attraverso un fotogramma che hanno ottenuto dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso, stanno ricercando il bambino in questione. L’immagine è sgranata e il bambino non è identificabile.

“Voglio rassicurare i cittadini di Grimsby sul fatto che abbiamo diverse squadre sul campo e nelle aree circostanti. Stiamo conducendo una serie di indagini per localizzare il piccolo”, ha dichiarato il capo della Polizia locale alla stampa.

E’ stato chiesto a chiunque avesse delle telecamere di videosorveglianza private, di controllarle e avvisare la polizia se dovessero notare qualche scena sospetta. Al momento però il caso non è stato risolto e non è stata denunciata la scomparsa di nessun minore a Grimsby. (fonte BBC)