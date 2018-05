PARIGI – L’hanno operato al cervello per un tumore e poi lo hanno rispedito a casa. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Amaury Boyer, 13 anni, ha iniziato a peggiorare e i genitori si sono rivolti al pronto soccorso francese, il Samu, che però ha sottovalutato i sintomi e il piccolo è morto. La morte di Amaury risale al 2014, ma la storia raccontata dai genitori diventa ancora più grave per il Samu dopo il caso di Naomi Musenga, la ragazza di 22 anni ignorata e derisa al telefono dal pronto soccorso e poi deceduta.

Il sito Leggo scrive che il caso di Naomi ha destato molto scalpore in Francia e ora la reputazione del pronto soccorso francese viene nuovamente messa alla prova dal caso del piccolo Amaury: