BARCELLONA – Un treno di pendolari è deragliato poco dopo le 6 del mattino di oggi, martedì 20 novembre, a Vacarisses, vicino Barcellona, a causa di una frana. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Lo hanno reso noto la società ferroviaria e la polizia su Twitter.

Sul treno, della linea R4 fra Vacarisses e Vacarisses-Torreblanca, a circa un’ora da Barcellona, viaggiavano anche altri 150 passeggeri, che sono rimasti illesi. Al momento non si hanno informazioni sulle cause dell’incidente, ma secondo Rodalies alla base del deragliamento potrebbe esserci un cedimento di terreno provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi in Catalogna.