BARCELLONA – Francesco Miranda, il 33enne di Napoli scomparso il 23 settembre a Barcellona, è stato ritrovato. Dopo 5 giorni di apprensione, la Guardia Civil ha scovato Francesco mentre vagava per la città senza meta. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni si salute son buone. Resta però ignoto il motivo del suo allontanamento.

Dopo giorni di ricerche in cui alle autorità si sono affiancate anche gli amici di Francesco, l’uomo è stato ritrovato. Miranda viveva a Barcellona da due anni fino a quando ha fatto perdere le sue tracce tra sabato 22 e domenica 23 settembre.

Anche l’associazione Sosdesapecidos, un gruppo di attivista spagnoli che si occupa di persone scomparse, ha aiutato nelle ricerche di Francesco. Ad annunciare il ritrovamento di Miranda è stata la sorella Roberta, che al quotidiano Repubblica ha raccontato: “Per fortuna lo abbiamo ritrovato e sta bene. Sono rimasta meravigliata, hanno partecipato anche persone che non conoscevo. Sono stati tutti fantastici”.