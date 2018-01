ZURIGO – La batteria di un iPhone è esplosa in un Apple Store di Zurigo ferendo un dipendente e provocando l’evacuazione di 50 persone. L’incidente è avvenuto alle 10 di martedì 9 gennaio.

L’impiegato stava lavorando a un iPhone quando, a causa di un surriscaldamento, la batteria, è esplosa ferendolo leggermente alla mano. Il fumo avrebbe invaso il negozio, costringendo oltre 50 persone, tra personale e clienti, a riversarsi in strada. Per sette persone è stata necessaria assistenza medica, ma nessuna di loro è stata ricoverata in ospedale.