Belgio, automobilista multato. Il verbale: “Andava a 696 km/h”. Ma ha una Opel Astra

ROMA – Arriva la multa a casa, apre la raccomandata e scopre di essere stato multato perché, recita il verbale, andava a 696 km/h.

Almeno per questa volta non è successo in Italia. Ma in Belgio.

All’uomo non è rimasto che chiamare l’ufficio della polizia dedicato per chiedere spiegazioni. “Ho solo una Opel Astra, come è possibile?” ha dichiarato il 30enne agli agenti, spiegando la situazione. Solo così si è scoperto che si trattava di un errore di battitura di qualche addetto che aveva mancato di inserire una virgola nella cifra. La velocità rilevata dall’autovelox infatti era di soli 69,6 km/h.

