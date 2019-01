BRUXELLES – Hanno trovato il corpo di una anziana in avanzato stato di decomposizione nella sua casa con morsi del suo gatto. Poi, poco distante dal cadavere, anche il povero felino senza vita. Questa la scena raccapricciante che si sono trovati davanti i soccorritori a Marcinelle, sobborgo di Charleroi in Belgio.

Il quotidiano locale La Mause scrive che la donna, Jacqueline Vandendaele, aveva 73 anni e viveva da sola. Da tempo i vicini non vedevano l’anziana e così hanno dato l’allarme. Quando le autorità sono entrate in casa hanno scoperto che la donna era morta da due mesi e il suo gatto, che era l’unico a farle compagnia, se ne era cibato prima di morire.

Una tragedia della solitudine che ha sconvolto la comunità di Marcinelle, già nota per il drammatico incidente di 63 anni fa in una miniera in cui morirono 262 lavoratori, tra cui 136 di origine italiana.