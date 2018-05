SCIACCA (AGRIGENTO) – Un giovane italiano di 43 anni, Gaetan Sedici, è stato ucciso venerdì scorso in Belgio, nel quartiere Près-Javais, a Verviers, grande centro della provincia di Liegi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Qualcuno gli ha sferrato una coltellata al torace mentre lui, padre di due figli, tentava di sedare una rissa scoppiata nel quartiere dove viveva.

I sospetti si sono concentrati su alcuni giovani della Costa d’Avorio e uno di loro è stato arrestato con l’accusa di essere l’assassino e di aver ferito un’altra persona. Sedici è stato subito soccorso e accompagnato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

I parenti della vittima vivono a Sciacca, da dove sono partiti i genitori di Gaetan. La notizia ha suscitato sgomento nella città dell’Agrigentino.