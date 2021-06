Belgio, il Rambo no-vax s’è ucciso. Il soldato belga 46enne Jurgen Conings, con idee di estrema destra mischiate a paranoie anti-vaccino ha messo fine ai suoi giorni. In mezzo ad una foresta del nord delle Fiandre, con un colpo d’arma da fuoco.

Solo e braccato come il John Rambo del primo film della serie con Sylvester Stallone. L’uomo aveva rubato delle armi militari. E aveva quindi fatto perdere le sue tracce il 17 maggio scorso con il proposito dichiarato di voler compiere attentati contro le autorità politiche e sanitarie del suo Paese.

Colpevoli a suo dire di aver dato credito al “complotto” sul Covid-19 e proponendosi come braccio armato della vendetta negazionista. Alto, muscoloso e tatuato, testa rasata, veterano di missioni in Afghanistan, in Iraq e in Kosovo, il ‘Rambo belga’ – come la stampa locale ha etichettato Conings – si era convertito a idee radicali di destra.

Xenofobo e negazionista Covid, violento su Facebook

Xenofobe e razziste, oltre che negazioniste del coronavirus. Era considerato molto pericoloso e bollato come potenziale terrorista dall’intelligence belga. Oggetto di qualche sanzione nei ranghi militari per le sue esternazioni violente su Facebook, Conings aveva il ruolo di addestratore militare per i candidati alle missioni all’estero.

Suscitando l’indignazione della titolare alla Difesa belga, Ludivine Dedonder. “E’ riprovevole che certi militari o ex militari gli abbiano mostrato sostegno”.

Così facendo “nuocendo alla reputazione e all’onore dei 25.000 donne e uomini che compongono la nostra difesa”, aveva tuonato a fine maggio la ministra.

Conings aveva rubato armi dalla caserma nella quale lavorava e si era poi dato alla macchia, diramando una serie di minacce online. Una in particolare contro il virologo Marc Van Ranst, uno degli esperti più ascoltati nella lotta alla pandemia in Belgio.

Il giorno dopo, quando era già scattata la caccia all’uomo per impedirgli di colpire, venne trovato il suo suv abbandonato lungo una strada nel bosco.

Nel suv abbandonato quattro tubi lanciarazzi anticarro

All’interno quattro tubi lanciarazzi anticarro e copiose munizioni. Si riteneva che avesse comunque portato con sé alcune armi leggere e che si nascondesse, sfruttando le sue capacità di sopravvivenza acquisite nell’esercito.

Il cadavere è stato ritrovato oggi da un escursionista in mountain bike, insospettito dall’odore. Subito si è capito che poteva trattarsi del fuggitivo. I primi rilevamenti medici lo hanno confermato.

In assenza della verifica autoptica la versione più accreditata è che l’uomo si sia sparato, mettendo fine a cinque settimane di paura e allarme sociale.