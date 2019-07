BELGRADO – All’aeroporto di Belgrado questa mattina, 18 luglio, sono stati fatti scendere 130 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio da un aereo Lufthansa in partenza per Francoforte in seguito a una notizia che segnalava la presenza di una bomba a bordo. Come riferiscono i media, sono in corso i controlli, con l’intervento di artificieri e forze di polizia. (fonte ANSA).